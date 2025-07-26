В саратовском детском лагере выявили вспышку кишечной инфекции

Специалисты ведомства проводят эпидемиологическое расследование, взяв пробы питьевой воды, воды из бассейна, а также образцы пищевых продуктов и биоматериала персонала. Лабораторные исследования уже выявили у заболевших детей наличие норовирусной инфекции. Анализ остальных проб продолжается.