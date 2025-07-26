В саратовском детском лагере выявили вспышку кишечной инфекции

В детском оздоровительном лагере имени Юрия Гагарина, расположенном в Энгельсском районе Саратовской области, зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции среди отдыхающих детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства проводят эпидемиологическое расследование, взяв пробы питьевой воды, воды из бассейна, а также образцы пищевых продуктов и биоматериала персонала. Лабораторные исследования уже выявили у заболевших детей наличие норовирусной инфекции. Анализ остальных проб продолжается.
В настоящее время в лагере реализуется комплекс противоэпидемических мероприятий для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Точное количество пострадавших и причины заражения уточняются.
Ранее сообщалось, что глава СК РФ ждет отчет о вспышке инфекции в саратовском детском лагере.