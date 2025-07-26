Пловец из Москвы умер из-за проблем со здоровьем на турнире в Нижнем Новгороде

Пловец умер на соревнованиях в Нижнем Новгороде. Видео © Telegram / SHOT.
Ионов почувствовал недомогание и попросил помощи у спасателей. Он поднял руку, и команда быстро вывела его на лодку. При выходе из воды мужчина потерял сознание. Сначала медики дежурной бригады скорой помощи провели реанимацию. Потом доставили его в областную больницу, но спасти не удалось.
Дмитрий Ионов занимался плаванием долго и уже в седьмой раз участвовал в X-WATERS. В соревнованиях в общей сложности участвовали более 3000 спортсменов со всей страны.
Ранее Life.ru сообщал о гибели бронзового призёра Олимпиады-2010 в ски-кроссе Эудуна Гренвольда, который скончался в результате удара молнии. Это произошло во время отдыха в коттедже.