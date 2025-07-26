Пловец из Москвы умер из-за проблем со здоровьем на турнире в Нижнем Новгороде

Ионов почувствовал недомогание и попросил помощи у спасателей. Он поднял руку, и команда быстро вывела его на лодку. При выходе из воды мужчина потерял сознание. Сначала медики дежурной бригады скорой помощи провели реанимацию. Потом доставили его в областную больницу, но спасти не удалось.