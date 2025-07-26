Российская авиация начала тушить пожары в Турции

Российская авиация привлекла самолеты Бе-200 и вертолеты Ми-8 для тушения лесных пожаров в районе строящейся АЭС «Аккую» в Турции. Возгорания охватили территорию рядом с объектом, где работает свыше 10 тысяч специалистов из РФ. Соответствующие кадры появились в социальных сетях.