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МАК частично завершил расшифровку «черных ящиков» разбившегося Ан-24

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) провели первичное изучение бортовых самописцев потерпевшего крушение 24 июля в Амурской области Ан-24.

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) провели первичное изучение бортовых самописцев потерпевшего крушение 24 июля в Амурской области Ан-24. Об этом проинформировал пресс-центр исполнительного органа.

Как уточнили в МАК, параметрический самописец был поврежден при возгорании — носитель информации с показаниями утрачен.

До момента удара воздушного судна о землю отказов его систем, предварительно, не зарегистрировано, отмечается в сообщении.

Выяснение обстоятельств авиакатастрофы продолжается.

Ранее специалисты МАК начали обработку информации с бортовых самописцев лайнера Ан-24 авиакомпании «Ангара», разбившегося в Амурской области. Устройства доставили в Москву, где выполняется их тщательное исследование.

Напоминаем, 24 июля ориентировочно в три часа по дальневосточному времени пассажирский Ан-24, направлявшийся из Хабаровска, исчез с экранов радаров. Позднее были найдены фрагменты воздушного судна, подтвердившие катастрофу. В результате трагедии погибли 48 человек.

Читайте материал по теме: При крушении Ан-24 в Амурской области погибли иностранцы — МИД.