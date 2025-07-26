МАК частично завершил расшифровку «черных ящиков» разбившегося Ан-24

Напоминаем, 24 июля ориентировочно в три часа по дальневосточному времени пассажирский Ан-24, направлявшийся из Хабаровска, исчез с экранов радаров. Позднее были найдены фрагменты воздушного судна, подтвердившие катастрофу. В результате трагедии погибли 48 человек.