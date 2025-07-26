BI: НАТО следит за Россией с помощью комплексов AWACS

Самолет разведчик был замечен в небе.
Североатлантический альянс следит за Калининградской областью в России с помощью комплексов AWACS (airborne warning and control system — авиационная система предупреждения и контроля — прим URA.RU). Об этом пишет издание Business Insider.
«Наблюдение в регионе Балтийского моря и Калининграда вел самолет НАТО Boeing E-3. Он искал российские истребители в небе с помощью специализированных комплексов AWACS», — передает издание.
Ранее помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что НАТО угрожает военным путем нарушить территориальную целостность России. По его словам, наибольшую обеспокоенность вызывают высказывания представителей альянса в адрес Калининградской области.