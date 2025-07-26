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BI: НАТО следит за Россией с помощью комплексов AWACS

Североатлантический альянс следит за Калининградской областью в России с помощью комплексов AWACS (airborne warning and control system — авиационная система предупреждения и контроля — прим URA.RU). Об этом пишет издание Business Insider.

Самолет разведчик был замечен в небе.

Североатлантический альянс следит за Калининградской областью в России с помощью комплексов AWACS (airborne warning and control system — авиационная система предупреждения и контроля — прим URA.RU). Об этом пишет издание Business Insider.

«Наблюдение в регионе Балтийского моря и Калининграда вел самолет НАТО Boeing E-3. Он искал российские истребители в небе с помощью специализированных комплексов AWACS», — передает издание.

Ранее помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что НАТО угрожает военным путем нарушить территориальную целостность России. По его словам, наибольшую обеспокоенность вызывают высказывания представителей альянса в адрес Калининградской области.

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