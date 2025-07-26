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В результате атаки дронов в Ростовской области пострадала женщина

В Ростовской области зафиксированы последствия очередной воздушной атаки Вооруженных сил Украины.

В Ростовской области зафиксированы последствия очередной воздушной атаки Вооруженных сил Украины. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, в результате падения обломков сбитого беспилотника в хуторе Лесной Каменского района повреждены жилой дом и автомобиль.

В результате инцидента местная жительница получила осколочное ранение ноги. Пострадавшую оперативно доставили в городскую больницу Каменска, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что в Ингушетии произошло падение беспилотного летательного аппарата на частный дом, в результате чего пострадали женщина и трое детей.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в Ростовской области погибли хирург из Калмыкии и его двоюродный брат, проинформировал глава республики Бату Хасиков.