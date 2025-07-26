Женщина пострадала при атаке ВСУ в Ростовской области

Женщина пострадала в результате атаки ВСУ в Ростовской области. Об этом в субботу, 26 июля, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.
— Силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку ВСУ. В хуторе Лесной Каменского района из-за падения обломков беспилотника повреждены окна в двухквартирном доме и в легковой машине. Осколочное ранение ноги получила женщина, ее доставили в больницу, — написал он в Telegram-канале.
Челюстно-лицевой хирург Мирослав Насанкаев из Калмыкии вместе с двоюродным братом погибли при ударе дрона Вооруженных сил Украины по машине в Зимовниковском районе Ростовской области, сообщил 26 июля глава республики Бату Хасиков.
Трагедия случилась около трассы Зимовники — Ремонтное — Элиста. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать их семьям всю необходимую помощь и поддержку.
Юрий Слюсарь ночью 26 июля передал, что атаку БПЛА отражали в пяти районах регинах: в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском.