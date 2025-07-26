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Женщина пострадала при отражении атаки БПЛА на Ростовскую область

В Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников пострадала женщина. БПЛА атаковали хутор Лесной Каменского района, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

«Осколочное ранение ноги получила женщина, она госпитализирована в горбольницу Каменска», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Кроме этого обломки дронов повредили окна в двухквартирном доме и легковой автомобиль. Власти уточнили, что силы и средства ПВО продолжают отражать воздушную атаку врага в Ростовской области.

Этим же вечером в запорожском селе Скельки Васильевского округа атаке украинских беспилотников подверглась машина скорой помощи. Там пострадали пациентка и водитель.

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