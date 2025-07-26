В Новгородской области эвакуатор насмерть задавил ребенка

В Солецком округе Новгородской области произошло трагическое ДТП: на федеральной трассе Р-56 эвакуатор сбил насмерть четырёхлетнего мальчика, который пересекал проезжую часть.
Ребёнок находился с родителями, ехавшими на мотоциклах, и переходил дорогу вне населённого пункта. От полученных травм он скончался в машине скорой помощи.
О случившемся сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Виктор Гаврилов, выехавший на место происшествия. Сообщение с его участием было опубликовано в Telegram-канале ведомства. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Следственное управление СК РФ по Новгородской области начало доследственную проверку. Прокуратура также подключилась к выяснению обстоятельств, в том числе с целью оценки эффективности работы системы профилактики, которая взаимодействовала с семьёй погибшего ребёнка.
Ранее сообщалось, как во Франции гонщик ралли устроил аварию, в которой погибли два человека.