В Приморье полиция начала проверку после гибели амурского тигра в ДТП

По предварительным данным, 36-летний житель села Черниговка, имеющий 16-летний стаж вождения, ехал на автомобиле Volkswagen Touareg со стороны Уссурийска в направлении Владивостока со скоростью, которая не позволяла ему тщательно контролировать движение. Когда амурский тигр начал пересекать проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, водитель не принял мер к снижению скорости и наехал на хищника. В результате столкновения тигр погиб на месте происшествия. Водитель автомобиля не пострадал.