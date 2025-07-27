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Путин обратился к ВМФ по поводу праздника и СВО

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав Военно-морского флота (ВМФ) с профессиональным праздником и выразил благодарность за успешное выполнение боевых задач. Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля в преддверии Дня ВМФ, который отмечается в стране 27 июля.

Бойцов ВМФ поздравил президент.

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав Военно-морского флота (ВМФ) с профессиональным праздником и выразил благодарность за успешное выполнение боевых задач. Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля в преддверии Дня ВМФ, который отмечается в стране 27 июля.

«Благодарю личный состав Военно-морского флота России за безупречное выполнение поставленных задач, за достижения в деле укрепления нашей морской мощи. Успехов вам во всех делах во имя процветания России», — заявил Владимир Путин в видеообращении по случаю праздника.

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Президент также отдельно отметил вклад российских моряков в обеспечение обороноспособности страны. По словам Путина, группировка атомных подводных лодок России продолжает укреплять свои позиции и наращивает потенциал. За время проведения специальной военной операции более 50 тысяч матросов и офицеров ВМФ были удостоены государственных наград, а 35 военнослужащих получили звание Героя России.

В завершение своего обращения Владимир Путин пожелал здоровья и благополучия семьям моряков. А также поздравил всех военнослужащих, офицеров и ветеранов флота с профессиональным праздником.