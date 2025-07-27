Путин обратился к ВМФ по поводу праздника и СВО

Президент также отдельно отметил вклад российских моряков в обеспечение обороноспособности страны. По словам Путина, группировка атомных подводных лодок России продолжает укреплять свои позиции и наращивает потенциал. За время проведения специальной военной операции более 50 тысяч матросов и офицеров ВМФ были удостоены государственных наград, а 35 военнослужащих получили звание Героя России.