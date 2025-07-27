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ВСУ совершил террористическую атаку на скорую помощь в Запорожье

Украинские националисты совершили очередную террористическую атаку на скорую помощь в Запорожской области.

Украинские националисты совершили очередную террористическую атаку на скорую помощь в Запорожской области. Об этом рассказал глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«Очередную циничную атаку противник совершил в Васильевском муниципальном округе: украинские БПЛА ударили по машине скорой помощи в селе Скельки», — написал губернатор.

Балицкий сообщил, что бригада медиков приехала на вызов к местной жительнице 1967 года рождения. В результате атаки укронацистских дронов пациентка получила осколочные ранения. Пострадал и водитель спецавтомобиля.

О состоянии пострадавших подробностей нет. Губернатор сообщил, что им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее «МК» писал, что обломки БПЛА повредили дом и ранили женщину в Ростовской области.

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