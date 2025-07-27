Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пламя лесных пожаров подобралось вплотную к городу Бурса в Турции. Видео

Огонь от лесного пожара вплотную приблизился к жилым кварталам турецкого города Бурса. Кадрами с пламенем, которое охватывает все большие территории, поделились очевидцы.

Ранее власти Турции эвакуировали свыше 1,3 тысяч жителей провинций Мерсин и Карабюк.

Огонь от лесного пожара вплотную приблизился к жилым кварталам турецкого города Бурса. Кадрами с пламенем, которое охватывает все большие территории, поделились очевидцы.

«Пожарные будут работать всю ночь, сообщил министр сельского хозяйства. Масштабные возгорания в Турции фиксируются уже несколько недель на фоне экстремальной жары», — передает telegram-канал «RT на русском».

Ранее на тушение пожаров в Турции привлекли российскую авиацию. Огонь охватил район строящейся АЭС «Аккую», где работает больше 10 тысяч специалистов из РФ.