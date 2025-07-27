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Трамп показал мем с полицейской погоней за Обамой

Дональд Трамп опубликовал мем, изображающий полицейскую погоню, на котором он и вице-президент Джей Ди Вэнс преследуют бывшего президента Барака Обаму. Публикация появилась на странице Трампа в социальной сети Truth Social в ответ на доклад нацразведки США, где утверждается, что администрация Обамы сфабриковала обвинения против России.

Трамп опубликовал мем с полицейской погоней за Обамой.

Дональд Трамп опубликовал мем, изображающий полицейскую погоню, на котором он и вице-президент Джей Ди Вэнс преследуют бывшего президента Барака Обаму. Публикация появилась на странице Трампа в социальной сети Truth Social в ответ на доклад нацразведки США, где утверждается, что администрация Обамы сфабриковала обвинения против России.

«Национальная разведка США в июле опубликовала доклад, в котором заявила, что администрация бывшего президента США Барака Обамы сфабриковала обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы 2016 года. В документе утверждается, что разведка скрыла данные об отсутствии угрозы манипуляций с голосами», — приводит выдержку из документа РБК.

Ранее Трамп заявил, что экс-президент США Барак Обама, вероятно, сможет избежать ответственности за выдвинутые обвинения в фабрикации сведений о якобы «вмешательстве России» в американские выборы. П его мнению, это произойдет благодаря позиции Верховного суда по вопросу президентского иммунитета.

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