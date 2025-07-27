Трамп показал мем с полицейской погоней за Обамой

«Национальная разведка США в июле опубликовала доклад, в котором заявила, что администрация бывшего президента США Барака Обамы сфабриковала обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы 2016 года. В документе утверждается, что разведка скрыла данные об отсутствии угрозы манипуляций с голосами», — приводит выдержку из документа РБК.