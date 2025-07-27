Голый мужчина пытался сбежать от сотрудников Росгвардии в Москве

— Очевидцы сняли, как голый мужчина пытается убежать от правоохранителей в Москве. Судя по видео, по проезжей части и газонам на Академической улице мечется обнаженный бородатый мужчина. Сначала он угрожал росгвардейцам камнем, затем несколько раз избежал засад силовиков, — говорится в публикации.