Голый мужчина пытался сбежать от сотрудников Росгвардии в Москве

Голый мужчина устроил побег от сотрудников Росгвардии в столице. Об этом в субботу, 26 июля, сообщил Telegram-канал Baza.
— Очевидцы сняли, как голый мужчина пытается убежать от правоохранителей в Москве. Судя по видео, по проезжей части и газонам на Академической улице мечется обнаженный бородатый мужчина. Сначала он угрожал росгвардейцам камнем, затем несколько раз избежал засад силовиков, — говорится в публикации.
Удалось ли в итоге сотрудникам Росгвардии поймать мужчину, неизвестно. Причины такого поведения пока неизвестны.
Пенсионер каждое утро гуляет в капроновых колготках в Чертанове. Ровно в 6:00 он выходит в местный парк и шокирует своим внешним видом прохожих.
В апреле индонезийские правоохранители задержали российского туриста, который бегал обнаженным возле Национального монумента независимости в Джакарте. По словам туриста, он испытывал сильный стресс и погрузился в депрессию, поэтому решил выйти голым на улицу в качестве жеста отчаяния.