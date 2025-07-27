В России за вечер сбили 12 БПЛА

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате налета пострадала местная жительница в Каменском районе. Она получила осколочное ранение в ногу. Ее госпитализировали в городскую больницу Каменска. Также в хуторе Лесной из-за падения обломков побились окна двухквартирном доме, был поврежден автомобиль, отметил губернатор. Главы других атакованных регионов оставили произошедшее без комментариев.
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