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Силы ПВО отразили массированную атаку дронов над тремя регионами РФ

Российские системы противовоздушной обороны за вечер 26 июля перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников самолётного типа.

Российские системы противовоздушной обороны за вечер 26 июля перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников самолётного типа. Как сообщили в Минобороны РФ, воздушные цели были нейтрализованы над тремя регионами страны.

Основная часть атаки пришлась на Ростовскую область, где сбили восемь БПЛА. Ещё по два беспилотника уничтожили над Брянской областью и Республикой Крым. Все воздушные атаки были успешно отражены с 21:50 до полуночи по московскому времени.

Напомним, что в результате падения обломков сбитого беспилотника в Ростовской области местная жительница получила осколочное ранение ноги.

Ранее сообщалось, что ВСУ совершил террористическую атаку на скорую помощь в Запорожье.

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