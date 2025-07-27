В Харькове прогремели новые взрывы

«Серия взрывов в Харькове… В Харькове снова прозвучал взрыв», — говорится в сообщениях «Общественного» в его Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об одном взрыве, прозвучавшем в городе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.
Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.