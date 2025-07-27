Силы ПВО вечером уничтожили 12 беспилотников ВСУ

— С 21:50 26 июля до 00:00 по московскому времени 27 июля дежурными средствами ПВО были уничтожены 12 украинских беспилотников: восемь — над Ростовской областью и по два — над Брянской областью и Республикой Крым, — сказано в Telegram-канале ведомства.