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Силы ПВО вечером уничтожили 12 беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны вечером ликвидировали 12 дронов ВСУ над Россией. Об этом в воскресенье, 27 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны вечером ликвидировали 12 дронов ВСУ над Россией. Об этом в воскресенье, 27 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— С 21:50 26 июля до 00:00 по московскому времени 27 июля дежурными средствами ПВО были уничтожены 12 украинских беспилотников: восемь — над Ростовской областью и по два — над Брянской областью и Республикой Крым, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Женщина пострадала в результате атаки ВСУ в Ростовской области, сообщил 26 июля временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

Челюстно-лицевой хирург Мирослав Насанкаев из Калмыкии вместе с двоюродным братом погибли при ударе дрона Вооруженных сил Украины по машине в Зимовниковском районе Ростовской области, сообщил 26 июля глава республики Бату Хасиков.

Трагедия случилась около трассы Зимовники — Ремонтное — Элиста. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать их семьям всю необходимую помощь и поддержку.