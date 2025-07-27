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В Новгородской области эвакуатор насмерть сбил на трассе 4-летнего ребёнка

В Солецком округе Новгородской области эвакуатор насмерть сбил четырёхлетнего мальчика. Об этом сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Виктор Гаврилов в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Авария произошла днём 26 июля на федеральной автодороге Р-56 Великий Новгород — Псков. Ребёнок находился вместе с родителями, которые ехали на мотоциклах. В момент ДТП мальчик перебегал трассу вне населённого пункта.

«Водитель-мужчина, управляя эвакуатором, совершил наезд на четырёхлетнего ребёнка, перебегавшего проезжую часть дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия ребёнок скончался в машине скорой медицинской помощи», — сказал Гаврилов.

Новгородское управление Следственного комитета начало проверку и изучает все детали происшествия. Прокуратура поставила ход проверки на контроль.

Ранее Life.ru рассказывал, что в петербургском аэропорту Пулково произошло ДТП со спецтранспортом. Грузовой автомобиль компании «Аэромар», отвечающей за поставку бортового питания, повредил фасадную облицовку терминала во время маневрирования.