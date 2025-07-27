В Новгородской области эвакуатор насмерть сбил на трассе 4-летнего ребёнка

Ранее Life.ru рассказывал, что в петербургском аэропорту Пулково произошло ДТП со спецтранспортом. Грузовой автомобиль компании «Аэромар», отвечающей за поставку бортового питания, повредил фасадную облицовку терминала во время маневрирования.