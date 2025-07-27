Системы ПВО отразили атаку дронов на Волгоградскую область

Ночная атака украинских беспилотников на Волгоградскую область была успешно отражена силами ПВО. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров в своем Telegram-канале, несмотря на падение обломков сбитых БПЛА, жертв и разрушений удалось избежать.
Единственным последствием атаки стало временное нарушение электропитания контактной сети железной дороги в Октябрьском районе. В настоящее время специалисты аварийно-восстановительных служб и РЖД проводят работы по устранению повреждений и восстановлению нормального функционирования инфраструктуры.
Напомним, что российские системы противовоздушной обороны за вечер 26 июля перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников самолётного типа.
Ранее сообщалось, что европейские страны придумали новые схемы для поставок вооружения Украине.