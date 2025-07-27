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Системы ПВО отразили атаку дронов на Волгоградскую область

Ночная атака украинских беспилотников на Волгоградскую область была успешно отражена силами ПВО.

Ночная атака украинских беспилотников на Волгоградскую область была успешно отражена силами ПВО. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров в своем Telegram-канале, несмотря на падение обломков сбитых БПЛА, жертв и разрушений удалось избежать.

Единственным последствием атаки стало временное нарушение электропитания контактной сети железной дороги в Октябрьском районе. В настоящее время специалисты аварийно-восстановительных служб и РЖД проводят работы по устранению повреждений и восстановлению нормального функционирования инфраструктуры.

Напомним, что российские системы противовоздушной обороны за вечер 26 июля перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников самолётного типа.

Ранее сообщалось, что европейские страны придумали новые схемы для поставок вооружения Украине.

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