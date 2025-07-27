Пленный боец ВСУ Трофимук поблагодарил ВС России за спасение жизни

По словам Трофимука, командование отправило его и еще троих бойцов занять старую позицию, предварительно заверив, что территория свободна. Однако на месте их встретили российские военнослужащие, которые взяли украинских военных в плен. «Мы выдвинулись туда, и там были ваши ребята. Там они нас взяли в плен. Отношение такое, что я никогда в жизни не ожидал такого», — рассказал пленный.