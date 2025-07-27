Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Источник: Валерий Матыцин/ТАСС

«Аэропорт Калуга. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил Кореняко в Telegram-канале.

Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.