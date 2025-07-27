В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

«Аэропорт Калуга. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил Кореняко в Telegram-канале.
Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Калуга. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил Кореняко в Telegram-канале.
Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.