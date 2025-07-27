Бочаров: под Волгоградом обломки БПЛА нарушили питание на железной дороге

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Волгоградской области при помощи беспилотных летательных аппаратов в ночь на воскресенье, 27 июля. Об этом информирует пресс-служба администрации Волгоградской области.
Сообщается, что российские подразделения ПВО отразили атаку, при этом никто не пострадал.
«В результате падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе», — приводится в релизе комментарий губернатора региона Андрея Бочарова.
Чиновник добавил, что специалисты ремонтных служб и железной дороги уточняют масштаб повреждений и работают над ликвидацией последствий.
Тем временем в Минобороны сообщили, что над Крымом, Ростовской и Брянской областями сбиты 12 БПЛА.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области ночная атака беспилотников 26 июля закончилась трагедией — в Зимовниковском районе загорелась машина, погибли два человека.
Также сообщалось, что над территорией Республики Крым уничтожили шесть вражеских беспилотников в ночь с 25 на 26 июля.