Spectator: борьба Зеленского с НАБУ сорвала планы Запада по поддержке Киева

Ранее сообщалось, что действия президента Украины Владимира Зеленского в отношении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) могут привести к приостановке западной финансовой поддержки. После принятия Радой закона, уменьшающего независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), по стране прокатилась волна протестов. В ответ на это Зеленский внес новый законопроект, пообещав усилить независимость антикоррупционных органов.