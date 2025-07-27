РЕН ТВ: Мужчину зажало в машине после столкновения со столбом в центре Москвы

Водителя зажало в салоне автомобиля после столкновения со столбом в центре столицы. Об этом в воскресенье, 27 июля, сообщил канал РЕН ТВ.
— Мужчина за рулем внедорожника Haval почувствовал себя плохо и въехал в мачту освещения на улице Земляной вал, — сказано в Telegram-канале портала.
Уточняется, что водитель жив, его деблокировали.
26 июля три человека, включая девятилетнего ребенка, погибли в аварии в Раменском районе Подмосковья. В полиции уточнили, что в 09:13 на 59-м километре автодороги М-5 «Урал» в направлении Москвы произошло ДТП: 47-летний водитель грузовой машины с полуприцепом Scania совершил наезд на два легковых автомобиля — Lexus и Lada, которые ранее остановились на обочине из-за аварии.
Ранее водитель кроссовера сбил пятерых пешеходов, в том числе двоих детей, переходивших дорогу на Бережковской набережной. Впоследствии его задержали правоохранители. В отношении мужчины 2001 года рождения возбудили уголовное дело. Виновнику ДТП грозит наказание, предусмотренное частью 2 статьи 264 УК РФ.