РЕН ТВ: Мужчину зажало в машине после столкновения со столбом в центре Москвы

26 июля три человека, включая девятилетнего ребенка, погибли в аварии в Раменском районе Подмосковья. В полиции уточнили, что в 09:13 на 59-м километре автодороги М-5 «Урал» в направлении Москвы произошло ДТП: 47-летний водитель грузовой машины с полуприцепом Scania совершил наезд на два легковых автомобиля — Lexus и Lada, которые ранее остановились на обочине из-за аварии.