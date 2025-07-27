ПВО сбила два украинских БПЛА над Смоленской областью

«Силы ПВО Министерства обороны России ведут отражение воздушной атаки ВСУ. На текущий момент сбито два беспилотника», — написал Анохин в Telegram-канале.
Сейчас в регионе продолжает действовать опасность БПЛА. Людей просят сохранять спокойствие и отойти от окон.
Как сообщал Life.ru, этой же ночью ВСУ пытались атаковать беспилотниками Волгоградскую область. В результате падения обломков дронов было нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе. Также в регионе закрыт аэропорт.
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