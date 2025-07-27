Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО сбила два украинских БПЛА над Смоленской областью

Смоленская область подверглась атаке украинских БПЛА ночью 27 июля. Российские средства противовоздушной обороны сбили над регионом два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Источник: Life.ru

«Силы ПВО Министерства обороны России ведут отражение воздушной атаки ВСУ. На текущий момент сбито два беспилотника», — написал Анохин в Telegram-канале.

Сейчас в регионе продолжает действовать опасность БПЛА. Людей просят сохранять спокойствие и отойти от окон.

Как сообщал Life.ru, этой же ночью ВСУ пытались атаковать беспилотниками Волгоградскую область. В результате падения обломков дронов было нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе. Также в регионе закрыт аэропорт.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше