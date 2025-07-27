Сотрудники МЧС спасли мужчину, застрявшего в диване в Татарстане

2 июля пятилетнего ребенка затянуло в досмотровый аппарат на Московском вокзале в Петербурге. В результате он получил травмы. Во время досмотра женщина не заметила, как ее ребенок засунул руку в транспортер. Кисть зажало между лентой и металлическим валом, после чего мальчика доставили в больницу.