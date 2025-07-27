Сотрудники МЧС спасли мужчину, застрявшего в диване в Татарстане

Сотрудники МЧС спасли мужчину в Лениногорске, застрявшего в диване. Об этом в субботу, 26 июля, сообщили в ГУ МЧС по Республике Татарстан.
— В многоквартирном доме по улице Гагарина нога 69-летнего мужчины застряла в диване. Самостоятельно ее вытащить у него не получалось, — говорится в Telegram-канале ведомства.
Спасатели с помощью инструментов освободили пенсионера из дивана.
Уточняется, что при инциденте он не пострадал.
2 июля пятилетнего ребенка затянуло в досмотровый аппарат на Московском вокзале в Петербурге. В результате он получил травмы. Во время досмотра женщина не заметила, как ее ребенок засунул руку в транспортер. Кисть зажало между лентой и металлическим валом, после чего мальчика доставили в больницу.
Ранее ногу четырехлетней девочки зажало в движущемся эскалаторе метро в Москве. Инцидент произошел на станции «Таганская». Во время движения нога ребенка застряла в эскалаторе и была затянута под механизм.