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В Смоленской области уничтожены два БПЛА ВСУ

Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в Смоленской области.

Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в Смоленской области. Как сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале, были уничтожены два вражеских БПЛА.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, не приближаться к окнам и воздержаться от съемки работы систем ПВО. Все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные последствия атаки.

На данный момент информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что системы ПВО отразили атаку дронов на Волгоградскую область.

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