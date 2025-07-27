В Смоленской области уничтожены два БПЛА ВСУ

Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в Смоленской области. Как сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале, были уничтожены два вражеских БПЛА.
Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, не приближаться к окнам и воздержаться от съемки работы систем ПВО. Все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные последствия атаки.
На данный момент информация о пострадавших или разрушениях не поступала.
Ранее сообщалось, что системы ПВО отразили атаку дронов на Волгоградскую область.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше