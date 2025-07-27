Анохин: силы ПВО сбили два беспилотника в Смоленской области

В Смоленской области зафиксирована попытка воздушной атаки, которую отражают подразделения ПВО Минобороны РФ.
По информации губернатора региона Василия Анохина, в ходе инцидента уже уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Он призвал жителей сохранять спокойствие, держаться подальше от окон и не снимать работу сил противовоздушной обороны.
Также сообщается, что все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.
Ранее стало известно, что в период с 21:50 26 июля до полуночи 27 июля средствами противовоздушной обороны было уничтожено и перехвачено 12 украинских беспилотников самолетного типа.