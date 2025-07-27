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Анохин: силы ПВО сбили два беспилотника в Смоленской области

Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

Источник: Аргументы и факты

В Смоленской области зафиксирована попытка воздушной атаки, которую отражают подразделения ПВО Минобороны РФ.

По информации губернатора региона Василия Анохина, в ходе инцидента уже уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Он призвал жителей сохранять спокойствие, держаться подальше от окон и не снимать работу сил противовоздушной обороны.

Также сообщается, что все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

Ранее стало известно, что в период с 21:50 26 июля до полуночи 27 июля средствами противовоздушной обороны было уничтожено и перехвачено 12 украинских беспилотников самолетного типа.