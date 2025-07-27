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Депутат Мелкоян: в Армении собрались демонтировать памятник героям ВОВ

Власти армянского города Артик планируют демонтировать и перенести памятник героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщил депутат парламента страны от оппозиционной фракции «Армения» Мгер Мелконян.

По мнению депутата, демонтаж памятника можно отнести к «системной атаке на историческую память».

Власти армянского города Артик планируют демонтировать и перенести памятник героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщил депутат парламента страны от оппозиционной фракции «Армения» Мгер Мелконян.

По его словам, решение о демонтаже принято без публичных обсуждений и предварительного уведомления жителей. «В Артике под угрозой находится памятник погибшим в Великой Отечественной войне. На протяжении десятилетий он являлся символом участия армянского народа в борьбе против фашизма. В последние дни руководство города тайно готовится к его демонтажу», — заявил депутат.

Мелконян сообщил, что еще в феврале 2025 года обращался к руководству Артика с запросом о судьбе мемориала. Тогда местные чиновники заверили его в отсутствии соответствующих планов. Однако позже выяснилось, что в июле 2023 года мэрия уже выделила четыре миллиона драмов на подготовку проектной документации для демонтажа памятника. В начале июля 2025 года научно-методический совет при министерстве утвердил положительное заключение на перенос мемориала.

Оппозиция настаивает на сохранении памятника на прежнем месте. Член блока «Мать-Армения» Дереник Малхасян в видеообращении подчеркнул, что мемориал не создает градостроительных проблем и органично вписывается в городской ландшафт.