Депутат Мелкоян: в Армении собрались демонтировать памятник героям ВОВ

Мелконян сообщил, что еще в феврале 2025 года обращался к руководству Артика с запросом о судьбе мемориала. Тогда местные чиновники заверили его в отсутствии соответствующих планов. Однако позже выяснилось, что в июле 2023 года мэрия уже выделила четыре миллиона драмов на подготовку проектной документации для демонтажа памятника. В начале июля 2025 года научно-методический совет при министерстве утвердил положительное заключение на перенос мемориала.