В Нижнем Новгороде скончался участник заплыва на открытой воде на Волге

Во время соревнований по плаванию на открытой воде X-WATERS Volga в Нижнем Новгороде трагически погиб участник Дмитрий Ионов.
Как сообщили организаторы мероприятия в своём Telegram-канале, инцидент произошёл на финальном этапе дистанции протяжённостью три километра. Спортсмен почувствовал себя плохо и подал сигнал о помощи, подняв руку.
Спасатели оперативно начали эвакуацию, однако в момент подъёма из воды Ионов потерял сознание. Его доставили на берег, где дежурная медицинская бригада немедленно приступила к реанимационным мероприятиям. Позже пострадавшего госпитализировали в областную клиническую больницу, но, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
Причина смерти будет сообщена родственникам в соответствии с нормами врачебной этики. Организаторы выразили искренние соболезнования семье погибшего и подчеркнули, что поддерживают с ними связь. Дмитрий Ионов был постоянным участником проекта X-WATERS с 2023 года и за это время успел выйти на старт в семи заплывах.
Ранее врач Владимир Рябов предупредил о рисках самостоятельных занятий спортом.