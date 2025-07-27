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В Нижнем Новгороде скончался участник заплыва на открытой воде на Волге

На заключительном этапе заплыва на дистанцию в три километра участнику стало плохо.

Источник: Аргументы и факты

Во время соревнований по плаванию на открытой воде X-WATERS Volga в Нижнем Новгороде трагически погиб участник Дмитрий Ионов.

Как сообщили организаторы мероприятия в своём Telegram-канале, инцидент произошёл на финальном этапе дистанции протяжённостью три километра. Спортсмен почувствовал себя плохо и подал сигнал о помощи, подняв руку.

Спасатели оперативно начали эвакуацию, однако в момент подъёма из воды Ионов потерял сознание. Его доставили на берег, где дежурная медицинская бригада немедленно приступила к реанимационным мероприятиям. Позже пострадавшего госпитализировали в областную клиническую больницу, но, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Причина смерти будет сообщена родственникам в соответствии с нормами врачебной этики. Организаторы выразили искренние соболезнования семье погибшего и подчеркнули, что поддерживают с ними связь. Дмитрий Ионов был постоянным участником проекта X-WATERS с 2023 года и за это время успел выйти на старт в семи заплывах.

Ранее врач Владимир Рябов предупредил о рисках самостоятельных занятий спортом.