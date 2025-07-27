В Нижнем Новгороде скончался участник заплыва на открытой воде на Волге

Причина смерти будет сообщена родственникам в соответствии с нормами врачебной этики. Организаторы выразили искренние соболезнования семье погибшего и подчеркнули, что поддерживают с ними связь. Дмитрий Ионов был постоянным участником проекта X-WATERS с 2023 года и за это время успел выйти на старт в семи заплывах.