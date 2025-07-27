ВСУ атаковали беспилотниками Воронежскую область

«Дежурными силами ПВО над Воронежем обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал Гусев в Telegram-канале.
На территории региона действует опасность атаки БПЛА и продолжают работать системы оповещения. Людей просят зайти в помещения и отойти от окон.
Этой же ночью украинские дроны атаковали Смоленскую область. Там успели сбить два БПЛА. Также о налёте сообщал губернатор Волгоградской области. О пострадавших или разрушениях на земле информации не приводилось.
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