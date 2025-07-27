Аэропорт Волгограда ограничил работу на фоне атаки дронов

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.
Решение принято в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей, указал представитель Росавиации.
Ранее аналогичные ограничения были введены во Владикавказе (аэропорт Беслан) и Грозном (аэропорт Северный). В связи с угрозой атак беспилотников ВСУ оперативный план «Ковер» также активировали власти Республики Северная Осетия.
Перед этим силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в Смоленской области. Как проинформировал губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале, уничтожены два вражеских БПЛА. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам и воздержаться от съемки работы средств ПВО. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные последствия атаки. На данный момент данные о пострадавших или разрушениях отсутствуют. Системы ПВО также отразили атаку беспилотников на Волгоградскую область.