Марочко: Киев под видом эвакуации украинцев провел их мобилизацию

«Из прифронтовых населенных пунктов в зоне спецоперации украинские власти отправляют пригодных для службы жителей на линию боевого соприкосновения. По этой причине люди не хотят покидать свои жилища. Они дожидаются российских войск, чтобы уйти из-под украинской оккупации», — передает ТАСС слова Марочко. Он добавил, что Киев эвакуирует жителей Запорожской области и людей в районе Каховского водохранилища на Херсонщине.