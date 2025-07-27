NYT: спонсоры Киева все больше разочаровываются в Зеленском

«Антикоррупционная политика президента Зеленского уже спровоцировала первые антиправительственные протесты на Украине после начала конфликта. Теперь, похоже, она может стоить стране части иностранной помощи от Европейского Союза, что является явным упреком со стороны блока, некогда верного союзника», — пишет The New York Times.