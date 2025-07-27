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Силы ПВО и РЭБ сбили над Смоленской областью шесть украинских БПЛА

Шесть украинских беспилотников сбили над Смоленской областью российские силы противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы ночью 27 июля. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Анохин.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, в результате налёта БПЛА в Смоленской области никто не пострадал. Также обошлось без повреждений на объектах инфраструктуры.

«От лица жителей Смоленской области благодарю наших военных за слаженную работу!» — написал Анохин.

Население просят сообщать о случаях обнаружения обломков по телефону 112.

Как сообщал Life.ru, этой же ночью атаке дронов ВСУ подверглись Воронежская и Волгоградская области. Сообщения о пострадавших не поступали.

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