Силы ПВО и РЭБ сбили над Смоленской областью шесть украинских БПЛА

По предварительным данным, в результате налёта БПЛА в Смоленской области никто не пострадал. Также обошлось без повреждений на объектах инфраструктуры.
«От лица жителей Смоленской области благодарю наших военных за слаженную работу!» — написал Анохин.
Население просят сообщать о случаях обнаружения обломков по телефону 112.
Как сообщал Life.ru, этой же ночью атаке дронов ВСУ подверглись Воронежская и Волгоградская области. Сообщения о пострадавших не поступали.
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