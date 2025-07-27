В США неизвестный с ножом напал на посетителей супермаркета

В американском городе Траверс-Сити (штат Мичиган) произошло нападение с применением ножа. Как сообщает Associated Press, неизвестный атаковал посетителей супермаркета Walmart, в результате чего не менее 11 человек были доставлены в медицинские учреждения.
Местные правоохранительные органы оперативно отреагировали на инцидент и задержали подозреваемого. В официальном заявлении, размещенном в социальной сети X, представители полиции подтвердили факт задержания, но воздержались от комментариев относительно мотивов нападавшего и текущего состояния пострадавших.
«Подозреваемый находится под стражей, информация о деталях произошедшего пока ограничена», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что агрессивный пикапер домогался до жительницы российского города.