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Шесть беспилотников обезврежены над Смоленской областью в ночь на 27 июля

Российские средства ПВО сбили и подавили украинские БПЛА, которые пытались атаковать Смоленскую область.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Смоленской области РФ в ночь на воскресенье 27 июля. Об этом информировал губернатор региона Василий Анохин. Российские подразделения ПВО отразили атаку, сообщил чиновник.

«На территории Смоленской области силами ПВО Министерства обороны России сбиты и средствами радиоэлектронной борьбы подавлены 6 украинских беспилотников», — написал он в Telegram-канале, поблагодарив российских военных за слаженную работу.

Люди при этом не пострадали, также не зафиксировано повреждения наземных объектов, добавил губернатор.

Также Анохин напомнил жителям региона, что приближаться к обломкам беспилотников опасно.

Тем временем стало известно, что под Волгоградом обломки БПЛА нарушили питание на железной дороге.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что над Крымом, Ростовской и Брянской областями сбиты 12 БПЛА.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области ночная атака беспилотников 26 июля закончилась трагедией — в Зимовниковском районе загорелась машина, погибли два человека.

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