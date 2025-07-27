Шесть беспилотников обезврежены над Смоленской областью в ночь на 27 июля

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Смоленской области РФ в ночь на воскресенье 27 июля. Об этом информировал губернатор региона Василий Анохин. Российские подразделения ПВО отразили атаку, сообщил чиновник.
«На территории Смоленской области силами ПВО Министерства обороны России сбиты и средствами радиоэлектронной борьбы подавлены 6 украинских беспилотников», — написал он в Telegram-канале, поблагодарив российских военных за слаженную работу.
Люди при этом не пострадали, также не зафиксировано повреждения наземных объектов, добавил губернатор.
Также Анохин напомнил жителям региона, что приближаться к обломкам беспилотников опасно.
Тем временем стало известно, что под Волгоградом обломки БПЛА нарушили питание на железной дороге.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что над Крымом, Ростовской и Брянской областями сбиты 12 БПЛА.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области ночная атака беспилотников 26 июля закончилась трагедией — в Зимовниковском районе загорелась машина, погибли два человека.