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В окрестностях Бурсы на западе Турции вспыхнул лесной пожар

Из-за угрозы распространения огня были эвакуированы две деревни рядом с Бурсой.

Источник: Аргументы и факты

Лесной пожар вспыхнул в окрестностях города Бурса на западе Турции, сообщили турецкие СМИ со ссылкой на местные власти.

Возгорание началось вечером 26 июля в горах. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер.

При этом в Бурсе, где проживают более 2,8 млн человек, выпал пепел. Чёрный дым, окутавший небо над городом, увидели даже с берегов Мраморного моря. Из-за угрозы пожара были эвакуированы две деревни.

Кроме того, по данным журналистов, потребовалось перекрыть ключевую трассу Бурса — Анкара. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу уточнил, что для тушения огня привлечены самолёты, которые могут использоваться в светлое время суток.

Напомним, в начале июля появилась информация, что житель провинции Маниса на западе Турции пытался избавиться от клеща с помощью огня и спровоцировал лесной пожар. Он обнаружил насекомое на подушке, которую сжёг и выбросил во двор. Мужчину задержали.