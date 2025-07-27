Пассажирский Boeing 737 Max загорелся в аэропорту Денвера во время взлёта

Инцидент произошёл в днём в субботу, 26 июля. Пожарная служба Денвера сообщила, что пожар возник на борту рейса AA3023, который следовал из Денвера в Майами. По данным телеканала CBS, инцидент с шасси произошёл примерно в 14:45, хотя самолёт должен был вылететь в 13:12. Все пассажиры были благополучно эвакуированы с помощью аварийного трапа, несмотря на поднимающийся дым из задней части лайнера. Людей временно перевезли в терминал на автобусе, компетентные органы уже начали расследование обстоятельств происшествия.