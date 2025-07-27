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Женщина ранила мужа ножом во время пьяной ссоры в квартире в Лефортово

С учетом позиции Лефортовской межрайонной прокуратуры заключена под стражу женщина, обвиняемая в причинении тяжкого вреда здоровью своего супруга. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«В квартире одного из домов по ул. Авиамоторная во время совместного распития спиртных напитков между супругами вспыхнул конфликт, в ходе которого 46-летняя женщина нанесла своему супругу три колото-резанных ранения в область левой стороны груди. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии в медицинское учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Прокуратура контролирует привлечение женщины к уголовной ответственности по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия»).