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Украинские боевики из артиллерии ударили по больнице в Запорожье

Украинские националисты устроили обстрел центральной больнице в запорожском городе Каменка-Днепропетровская из артиллерии.

Украинские националисты устроили обстрел центральной больнице в запорожском городе Каменка-Днепропетровская из артиллерии. Об этом сообщили в администрации муниципального округа, передает ТАСС.

«ВСУ произвели артиллерийский обстрел с неустановленного орудия по улице Набережной. В результате обстрела осколками повреждена кровля крыши Каменско-Днепровской ЦРБ, оконное остекление больницы, инфекционного отделения и церкви», — говорится в сообщении.

От террористической атаки никто не пострадал. Также удалось избежать возгорания медицинского учреждения.

Ранее «МК» писал, что украинские националисты совершили очередную террористическую атаку на скорую помощь в Запорожской области.