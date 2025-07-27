Украинские боевики из артиллерии ударили по больнице в Запорожье

Украинские националисты устроили обстрел центральной больнице в запорожском городе Каменка-Днепропетровская из артиллерии. Об этом сообщили в администрации муниципального округа, передает ТАСС.
«ВСУ произвели артиллерийский обстрел с неустановленного орудия по улице Набережной. В результате обстрела осколками повреждена кровля крыши Каменско-Днепровской ЦРБ, оконное остекление больницы, инфекционного отделения и церкви», — говорится в сообщении.
От террористической атаки никто не пострадал. Также удалось избежать возгорания медицинского учреждения.
Ранее «МК» писал, что украинские националисты совершили очередную террористическую атаку на скорую помощь в Запорожской области.