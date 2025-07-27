Еще в двух аэропортах России ввели ограничения

Ограничения связаны с обеспечением безопасности.
В аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорты Нижний Новгород (Стригино) и Псков. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем официальном telegram-канале. Меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов на территории указанных воздушных гаваней.
Ранее в Калуге тоже были временно приостановлены взлеты и посадки воздушных судов в местном аэропорту. Ограничения также введены с целью обеспечения безопасности полетов.