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Еще в двух аэропортах России ввели ограничения

В аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения связаны с обеспечением безопасности.

В аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорты Нижний Новгород (Стригино) и Псков. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем официальном telegram-канале. Меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов на территории указанных воздушных гаваней.

Ранее в Калуге тоже были временно приостановлены взлеты и посадки воздушных судов в местном аэропорту. Ограничения также введены с целью обеспечения безопасности полетов.