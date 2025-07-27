Исполнители теракта в «Крокусе» подожгли зал с помощью бутылок с бензином

Нападение произошло 22 марта 2024 года в Красногорске, когда группа вооружённых людей ворвалась в здание и открыла стрельбу по посетителям. После этого злоумышленники подожгли зрительный зал. По официальным данным, погибли 147 человек, 336 получили ранения различной степени тяжести, ещё трое числятся пропавшими без вести. Общий ущерб от случившегося оценивается в 5,7 миллиарда рублей.