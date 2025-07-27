Исполнители теракта в «Крокусе» подожгли зал с помощью бутылок с бензином

Согласно материалам уголовного дела, организаторы теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» принесли с собой пять бутылок, наполненных автомобильным бензином, который затем разлили по залу и подожгли с помощью газовых зажигалок.
В результате возникло несколько очагов возгорания — как в разных частях помещения, так и на людях, находившихся внутри. Это привело к масштабному пожару, уничтожившему здание и повлекшему многочисленные человеческие жертвы.
Нападение произошло 22 марта 2024 года в Красногорске, когда группа вооружённых людей ворвалась в здание и открыла стрельбу по посетителям. После этого злоумышленники подожгли зрительный зал. По официальным данным, погибли 147 человек, 336 получили ранения различной степени тяжести, ещё трое числятся пропавшими без вести. Общий ущерб от случившегося оценивается в 5,7 миллиарда рублей.
Уголовное дело в отношении обвиняемых передано для рассмотрения по существу во Второй западный окружной военный суд.
Ранее Второй западный окружной военный суд отказался рассматривать дело о теракте в «Крокус Сити Холле» с участием присяжных заседателей, ходатайство обвиняемых отклонено.