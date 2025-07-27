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Трамп злится по поводу урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп «теряет терпение» из-за затянувшегося, по его мнению, урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

Трамп, по словам Рубио, четко дает понять, что пришло время действовать.

Президент США Дональд Трамп «теряет терпение» из-за затянувшегося, по его мнению, урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Он [Трамп] теряет терпение и все меньше готов продолжать ждать, пока российская сторона предпримет какие-либо шаги для завершения этого конфликта», — сказал Марко Рубио в прямом эфире телеканала Fox News. Он отметил, что президент США ясно дает понять, что настало «время действовать».

Ранее Трамп пригрозил России 100-процентнами пошлинами, если урегулирование конфликта на Украине не продвинется в ближайшие 50 дней. Об этом пишет 360.ru.

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