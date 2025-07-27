Трамп злится по поводу урегулирования конфликта на Украине

«Он [Трамп] теряет терпение и все меньше готов продолжать ждать, пока российская сторона предпримет какие-либо шаги для завершения этого конфликта», — сказал Марко Рубио в прямом эфире телеканала Fox News. Он отметил, что президент США ясно дает понять, что настало «время действовать».