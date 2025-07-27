Назван первый кандидат на пост президента США после Трампа

Ранее в Евросоюзе запаниковали из-за стиля политики главы США Дональда Трампа. Причиной обеспокоенности европейских чиновников становится уникальный подход американского лидера к переговорам, отличающийся непредсказуемостью и склонностью к пересмотру решений в самый последний момент. Напряженности в ЕС были замечены на фоне подготовки к встрече председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Трампом, которая должна состояться в Шотландии.