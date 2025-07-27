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Назван первый кандидат на пост президента США после Трампа

В США впервые озвучили имя потенциального кандидата на пост президента страны после Дональда Трампа. По словам американского госсекретаря Марко Рубио, вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс был бы «отличным кандидатом».

В США раскрыли, кто мог бы заменить Трампа.

В США впервые озвучили имя потенциального кандидата на пост президента страны после Дональда Трампа. По словам американского госсекретаря Марко Рубио, вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс был бы «отличным кандидатом».

«Думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом», — сказал Рубио, отвечая на вопрос Лары Трамп о своих возможных планах на участие в следующих президентских выборах. Интервью показали в эфире Fox News.

Ранее в Евросоюзе запаниковали из-за стиля политики главы США Дональда Трампа. Причиной обеспокоенности европейских чиновников становится уникальный подход американского лидера к переговорам, отличающийся непредсказуемостью и склонностью к пересмотру решений в самый последний момент. Напряженности в ЕС были замечены на фоне подготовки к встрече председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Трампом, которая должна состояться в Шотландии.

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