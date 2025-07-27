В Мичигане при нападении мужчины с ножом в магазине пострадали 11 человек

Мужчина с ножом совершил нападение в магазине Walmart в американском штате Мичиган, в результате чего получили ранения 11 человек, сообщила больница Munson Medical Center в городе Траверс-Сити, в которую доставили пострадавших.
«Мы подтверждаем, что 11 пострадавших получают медицинскую помощь в Munson Medical Center», — говорится в сообщении учреждения в социальных сетях.
Полиция штата, в свою очередь, уточнила, что подозреваемый в нападении задержан. Другие подробности пока не раскрываются.
Напомним, в середине февраля мужчина, вооружённый ножом, ранил 11 человек в городе Альбукерке в американском штате Нью-Мексико. Он действовал в одиночку и выбирал жертв в случайном порядке. Нападавшего задержали.