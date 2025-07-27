Telegram обязали проверять возраст пользователей

В рамках новых требований сайты с «взрослым» контентом обязаны внедрять эффективные методы подтверждения возраста, включая технологии распознавания лиц или альтернативные строгие способы, такие как проверка банковских карт. Нарушение законодательства грозит компаниям штрафами до 18 миллионов фунтов или 10% годового дохода. Процедуру проверки возраста уже начали применять около шести тысяч порносайтов, а также такие платформы, как Reddit, Discord и приложения для знакомств.