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Футбольные фанаты стали мишенью для телефонных мошенников

В России участились случаи телефонного мошенничества под видом продажи доступа к онлайн-трансляциям футбольных матчей.

В России участились случаи телефонного мошенничества под видом продажи доступа к онлайн-трансляциям футбольных матчей. Как следует из материалов МВД, преступники действуют через мессенджеры, вступая в контакт с участниками групп футбольных болельщиков.

Мошенники представляются сотрудниками видеоплатформ и предлагают купить доступ к трансляциям предстоящих игр, требуя предоплату. После получения денег связь с жертвой мгновенно обрывается. В полиции отмечают, что подобные схемы становятся все более распространенными.

Сотрудники МВД рекомендуют болельщикам проявлять бдительность: проверять репутацию платформ, предоставляющих спортивные трансляции, и избегать перевода денег на счета частных лиц. При покупке цифровых услуг следует пользоваться только официальными и проверенными сервисами.

Ранее сообщалось, что в деле директора «Технопарка» Зырянова появились три новых обвиняемых.